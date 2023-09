Guardiola sauer: Erling Haaland schießt keine Tore mehr!

Erling Haaland und das Toreschießen ist eine Kombination, die unzertrennlich scheint. In der Liga trifft er unaufhörlich, auch im Pokal erzielt der Norweger Tor um Tor. Und in der Königsklasse? Da schwächelt Haaland seit geraumer Zeit.

Seit vier Spielen (beide Halbfinalspiele 22/23 gegen Real Madrid, das Finale gegen Inter Mailand und der Gruppenauftakt am Dienstag gegen Belgrad) fehlt der Torschütze Haaland auf der Anzeigetafel.

Was bei anderen Stürmern als beinahe lächerliche Statistik untergehen würde, ist die größte Durststrecke Haalands in der Champions League seit Karrierebeginn. Nie zuvor blieb der Norweger in der CL mehr als zwei Partien am Stück ohne eigenen Treffer.

Haaland nie zuvor vier CL-Spiele in Serie ohne Tor

Schon beim Königsklassen-Debüt mit RB Salzburg noch im Teenager-Alter erzielte Haaland einen Hattrick.

Für die Österreicher blieb der Stürmer ohnehin nur einmal ohne Tor in der Champions League. Seitdem waren es 35 Tore in 27 Spielen. Eine absurd anmutende Quote.

Nur vergibt der Norweger seit einiger Zeit eben auch ungewohnt viele Chancen. So auch zu Beginn der neuen Saison.

Alleine gegen Belgrad, in einem Spiel, in dem die Cityzens bereits nach der ersten Hälfte rekordverdächtige 22 Torschüsse verbuchten, verzog Haaland bei zwei Möglichkeiten, traf weitere zweimal nur das Gehäuse des serbischen Kastens.

Schießt sich Haaland für Leipzig warm?

„Ich weiß nicht, wie viele Chancen wir in den letzten beiden Spielen vergeben haben. Wir haben sehr, sehr gut gespielt, aber wir waren nicht in der Lage, ein Tor zu erzielen. Das Tor ist die Aufgabe der Stürmer“, ärgerte sich Trainer Pep Guardiola nach dem 3:1 gegen Belgrad über die mangelnden Torerfolge seiner Offensivleute.

In der Liga kann der spanische Trainer hingegen voll auf Haaland zählen. Nach fünf Ligapartien zieren sieben Tore und eine Vorlage das Aushängeschild des Norwegers.

Und vor dem zweiten Spieltag in der Champions League in Leipzig stehen ja noch zwei Ligapartien und eine Pokalrunde an.