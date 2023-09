Champions League: FC Salzburg stellt Rekord auf, Arsenal und Havertz souverän

Champions League: Nie war ein Team jünger

Die Gäste wiederum stellten einen Champions-League-Rekord auf: Die Österreicher traten mit einem unglaublichen Durchschnittsalter von 21 Jahren und 183 Tagen an, so jung war kein Team in der Geschichte des Wettbewerbs.

Souveränes Arsenal feiert Auftaktsieg

Hoch her ging es von Beginn an in Lissabon. Coach Schmidt notierte gleich zwei Elfmeter zu Beginn gegen seine Vorjahres-Viertelfinalisten. Den ersten verschoss Karim Konate (3.), den zweiten verwandelte Roko Simic (15.) für die nun in Überzahl agierenden Gäste aus Salzburg - Benfica-Defensivmann Silva hatte auf der Linie mit der Hand geklärt. Im zweiten Durchgang erhöhte Oscar Gloukh (51.) für RB.