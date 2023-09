Ruhnert vor Real-Highlight: "Geht schnell, dass man sich einen fängt"

Der Fußball-Bundesligist tritt am Mittwochabend (18.45 Uhr) im Bernabeu-Stadion erstmals in der Königsklasse an - ausgerechnet gegen den Rekordchampion. „Uns ist bewusst, dass wir dort nicht nur eine gute, sondern eine sehr gute Leistung brauchen“, so Ruhnert. Die Vorfreude sei „riesig, denn es ist ein historisches Ereignis, etwas Einmaliges. Das sollte jedem im Klub bewusst sein.“