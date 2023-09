Union ohne Knoche in Madrid - Debüt von Bonucci?

Union Berlin muss das erste Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte gegen Real Madrid ohne Abwehrspieler Robin Knoche bestreiten. Wie Trainer Urs Fischer am Dienstag auf der Pressekonferenz im Santiago Bernabeu mitteilte, sei der 31-Jährige verletzt und nicht mit in die spanische Hauptstadt gereist. Auch für das Bundesliga-Duell am Samstag gegen die TSG Hoffenheim werde Knoche wohl ausfallen.