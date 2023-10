Bayern auch in Istanbul mit Personalproblemen

Fußball-Rekordmeister Bayern München reist auch mit einigen Personalproblemen zum Champions-League-Auswärtsspiel bei Galatasaray Istanbul. Laut Trainer Thomas Tuchel kehrt von den verletzten Spielern voraussichtlich niemand für die Partie am Dienstag (18.45 Uhr/PrimeVideo) zurück in den Kader. Am Sonntag gaben die Münchner dann bekannt, dass auch Leon Goretzka nach einer Mittelhandfraktur „in den nächsten Spielen“ fehlen wird.