Champions League: Gündogan und Barcelona bejubeln Zittersieg gegen Donezk - Feyenoord besiegt Lazio!

Dritter Sieg im dritten Spiel: Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan und Torhüter Marc-André ter Stegen marschieren mit dem FC Barcelona in der Champions League in Richtung Achtelfinale.

Noch vor dem Pausenpfiff sorgte die Mannschaft von Xavi für klare Verhältnisse, Fermin Lopez knallte den Ball außerhalb vom Sechzehner in den rechten Winkel und stellte den 2:0 Pausenstand her (36.).

Barca kann auch ohne Lewandowski!

Feyenoord fährt wichtigen Sieg ein

In Gruppe E feierte Feyenoord Rotterdam beim 3:1 (2:0) gegen Lazio Rom einen wichtigen Sieg und zog so in der Tabelle an dem italienischen Traditionsklub vorbei.