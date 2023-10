Champions League: Newcastle United vs. Borussia Dortmund heute LIVE im TV, Stream & Live-Ticker

Nach einer Niederlage, einem Unentschieden und dem vorerst letzten Platz in Gruppe F der Champions League will der BVB am dritten Spieltag gegen Newcastle nun endlich dreifach punkten.

Das Team von Edin Terzic tritt am Mittwochabend auswärts bei den Magpies an (ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER), die gerade eine beeindruckende Serie von acht Spielen ohne Niederlage in der Premier League und der Königsklasse hingelegt haben.

Der BVB-Coach überrascht dabei mit seiner Aufstellung wegen diverser Personalsorgen.

Newcastle United gegen Borussia Dortmund - die Aufstellungen:

Newcastle: Pope - Trippier, Lascelles, Schär, Burn - Longstaff, Guimaraes, Joelinton - Almiron, Isak, Gordon

Dortmund: Kobel - Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini - Can, Nmecha, Sabitzer - Malen, Reus - Füllkrug

Nachdem Julian Brandt im Ligaspiel gegen Bremen einen Schlag auf die Wade bekommen hat, fällt der Mittelfeld-Star wegen muskulären Problemen aus und steht gar nicht im Spieltagskader. Für ihn rückt Marcel Sabitzer zurück in die Startelf.

„Julian hat gegen Bremen einen Schlag abbekommen. Die ersten Tage sah es ganz gut aus, dann musste er aber gestern das Training abbrechen und hat sich heute Morgen nicht gut gefühlt. Deswegen haben wir uns entschieden, ihn heute nicht spielen zu lassen“, sagte Terzic vor dem Spiel bei DAZN.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass Verteidiger Julian Ryerson krankheitsbedingt fehlen werde. Am Dienstag verkündete Terzic, dass die Nachricht zwar „überraschend gekommen“ sei, der Infekt einen Einsatz des norwegischen Nationalspielers jedoch unmöglich mache.

Bei Newcastle wird derweil Ex-BVB-Stürmer Alexander Isak von Beginn an auflaufen.

BVB-Kapitän Can: „Brauchen die Punkte“

In der Hammergruppe F mit PSG, der AC Mailand und Newcastle United zählt für die Dortmunder jeder Punkt für das Weiterkommen. Im vergangenen Jahr war für den Revierklub bereits im Achtelfinale Schluss. Ein erneuter Einzug in die K.o.-Runde wird in dieser Gruppe alles andere als ein Selbstläufer.

„Wir brauchen eine richtig gute Leistung, mit der wir uns einen Sieg verdienen wollen“, sagte Trainer Edin Terzic am Dienstag während der Pressekonferenz vor dem Spiel im St. James‘ Park.

Kapitän Emre Can meinte: „Es ist eine Chance, zu zeigen, dass wir uns verbessert haben.“ Weiter sagte er: „Wir sind mit breiter Brust angereist und brauchen die Punkte.“

So können Sie Newcastle - Dortmund LIVE im TV, Stream und Ticker verfolgen:

