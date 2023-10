Eins ist ganz klar: Hier kann Boateng Bayern nicht helfen

Der FC Bayern erwägt eine Verpflichtung von Jerome Boateng, weil in der Defensive personelle Engpässe auftreten. Sollte der Deal - nach SPORT1-Informationen ist er so gut wie perfekt - tatsächlich über die Bühne gehen, könnte der Ex-Weltmeister aber vorerst nur in zwei von drei Wettbewerben aushelfen.