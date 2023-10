Wirbel um Union-Stars! Fofana verweigert Handshake - Bonucci offenbar sauer

Urs Fischer hat Redebedarf. Die prekäre Lage mit neun Pflichtspielniederlagen in Folge drückt bei Union Berlin mächtig auf die Stimmung - und der verweigerte Handschlag von Stürmer David Fofana bei dessen Auswechslung könnte ein Nachspiel haben.

Trainer Fischer war zwar genervt, dass die erste Frage nach dem „tollen“ Spiel, dass man 0:1 gegen Neapel verloren hatte, direkt zu Fofana gestellt wurde, kündigte aber an, dass es „ein Gespräch geben wird“.

Fofana bat um Entschuldigung

Fofana bat in der Nacht zu Mittwoch „beim Verein, dem Trainer, meinen Teamkollegen und den Fans“ um Entschuldigung. „Diese Geste war nicht beabsichtigt und stellt in keiner Weise meine Einstellung dar. All dies ist aus Frustration entstanden, weil ich der Mannschaft weiterhin helfen wollte, ein positives Ergebnis zu erzielen“, schrieb der Ivorer auf Instagram.