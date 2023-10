Keine Auswärtsfans bei CL-Spielen in Rotterdam und Rom

Auswärtsfans sind bei den Champions-League-Spielen zwischen Feyenoord und Lazio am 25. Oktober in Rotterdam und am 7. November in Rom nicht willkommen. Das gab Feyenoord bekannt. Eine Delegation des ehemaligen Weltpokalsiegers hatte aus Italien die Information erhalten, dass Feyenoord-Anhänger in der ewigen Stadt nicht erwünscht seien.