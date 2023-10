Krawalle in Madrid: Feyenoord-Fans festgenommen

Für sechs Anhänger des niederländischen Fußball-Klubs Feyenoord Rotterdam endete die Auswärtsfahrt in der Champions League zu Atletico Madrid in Polizeigewahrsam. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag berichtet, wurden die sechs Niederländer nach Auseinandersetzungen mit spanischen Fans im VIP-Bereich des Metropolitano-Stadions festgenommen. Ihnen wird Körperverletzung und Beamtenbeleidigung vorgeworfen.