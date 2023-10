Champions League: Manchester United blamiert sich in der Bayern-Gruppe gegen Galatasaray

Galatasaray Istanbul bleibt nach einem wilden 3:2 (1:1) in Überzahl bei Manchester United in der Champions League in der Bayern-Gruppe A an den Münchnern dran. Wilfried Zaha (23.), Kerem Aktürkoglu (71.) und Mauro Icardi (81.) machten trotz eines verschossenen Foulelfmeters (78.) die Überraschung im Old Trafford perfekt, die Türken rückten mit vier Zählern auf Rang zwei.