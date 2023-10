Leipzig gegen City ohne Henrichs

Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs wird RB Leipzig im Champions-League-Heimspiel gegen Manchester City nicht zur Verfügung stehen. Wie Trainer Marco Rose vor dem Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) mitteilte, habe sich der Abwehrspieler am vergangenen Samstag beim 2:2 in der Bundesliga gegen Bayern München eine "kleinere Muskelverletzung" zugezogen. Eine Alternative für Henrichs könnte Lukas Klostermann sein.