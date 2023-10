Champions League: Schlechter Rasen? Für Tuchel "keine Entschuldigung"

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel will die möglicherweise schlechten Platzverhältnisse in Kopenhagen nicht als Ausrede gelten lassen. Man werde „auf jeden Fall keine Entschuldigung suchen und auch keine wollen“, sagte Tuchel am Montagabend bei einer Pressekonferenz im Parken Stadion. Der FC Bayern bestreitet am Dienstagabend (ab 21.00 Uhr im SPORT1 LIVETICKER) sein erstes Champions-League-Auswärtsspiel der Saison beim FC Kopenhagen.