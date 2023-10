Union "mit Zuversicht" gegen Neapel - Gosens fraglich

Union Berlin bangt vor dem Champions-League-Duell mit der SSC Neapel um einen Einsatz von Nationalspieler Robin Gosens. Zu dem 29-Jährigen wolle er „eigentlich noch nicht zu viel sagen“, erklärte Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz am Montag, bei der auch Gosens hätte anwesend sein sollen. Dieser befinde sich nach dem Training noch auf der Massagebank und „in Behandlung, das wird noch abgeklärt“.

Einen "Plan B" für einen möglichen Ausfall Gosens habe man aber "nicht erst seit heute im Kopf", sagte Fischer. Optionen auf der linken Seite seien demnach die Abwehrspieler Paul Jaeckel oder Diogo Leite. "Ich bin aber wirklich sehr positiv gestimmt, dass das mit Robin morgen funktionieren wird", betonte Fischer.

Die Partie gegen den italienischen Meister im Berliner Olympiastadion will Fischer derweil am Dienstag (21.00 Uhr) trotz der anhaltenden Negativserie „mit Zuversicht, mit einer positiven Energie“ angehen. „Es ist ein weiterer Versuch, den wir unternehmen, um in die Spur zurückzufinden“, erklärte der Schweizer, der auf Jerome Roussillon und Josip Juranovic verzichten muss.

Zuletzt kassierte Union acht Pflichtspielniederlagen in Folge, in der Königsklasse warten die Köpenicker vor dem dritten Spieltag noch auf den ersten Punkt in der Gruppe C. Die "Rückendeckung" von Geschäftsführer Oliver Ruhnert tue in der aktuellen Lage gut, erklärte Fischer: "Wir haben all die letzten Jahre gemeinsam unsere Ziele erreicht und Erfolge gefeiert. Jetzt ist es mal ein bisschen stürmisch."