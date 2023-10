Union vor 70.000 Fans: "Da musst du dich freuen"

Beim ersten Heimspiel in der Champions League erwartet Union eine beeindruckende Kulisse. 73.345 Fans fasst die Arena von Unions Stadtrivalen Hertha BSC, in welcher die Köpenicker in dieser Saison ihre Heimspiele in der Königsklasse austragen. Braga habe, so teilte Union mit, 500 Tickets abgerufen, von denen 250 bis dato verkauft worden seien. Nie zuvor schauten so viele Menschen bei einem Heimspiel der Köpenicker zu.