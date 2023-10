Champions League: BVB vor Milan-Duell mit Punkte-Rechnung

Borussia Dortmund will seinen Aufschwung aus der Fußball-Bundesliga in die Champions League tragen - das muss der Vize-Meister auch.

„In der Regel braucht man in einer Gruppe etwa zehn Punkte“, sagte Trainer Edin Terzic vor dem Spiel gegen die AC Mailand am Mittwoch (21.00 Uhr): „Wenn man das runterrechnet, weiß man um die Wichtigkeit der Heimspiele.“

Personell gibt es im Vergleich zum 3:1 bei der TSG Hoffenheim am Wochenende keine Veränderungen im Kader.

Niclas Füllkrug will sein Champions-League-Heimdebüt ganz locker nehmen.

„Ich bin eigentlich immer relativ entspannt. Am Ende geht es wie in jedem Spiel darum, zu gewinnen“, sagte der Nationalstürmer. In Hoffenheim hatte er sein erstes Tor für den BVB erzielt.