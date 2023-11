Champions League: Bayerns Tel "aus Solidarität" in der Startelf - Gnabry "hinkt hinterher"

Das Champions-League-Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Bevor es am letzten Gruppenspieltag zu Manchester United geht, kommt am Mittwochabend der FC Kopenhagen in die Allianz Arena (ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker), gegen den Trainer Thomas Tuchel einige Änderungen vornimmt. Wohl auch, weil die Münchner bereits als Gruppensieger feststehen.