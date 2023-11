Champions League: Leipzig hat Achtelfinale im Blick - 4. Spieltag mit City, PSG, Milan LIVE im TV, Stream, Ticker

RB Leipzig kann im Auswärtsspiel der Champions League bei Roter Stern Belgrad (ab 21.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker) das Tor zum Achtelfinale bereits aufstoßen. Bei einem Sieg hätten die Sachsen in der Gruppe G neun Punkte auf dem Konto. Sollte Manchester City im anderen Gruppenspiel gegen Young Boys Bern gewinnen, hätte Leipzig acht Punkte Vorsprung auf Rang drei - bei dann nur noch zwei ausstehenden Spieltagen nicht mehr einzuholen.

Bevor man jedoch ins Etihad Stadium schielt, muss man die eigenen Hausaufgaben machen. Und die sind im Hexenkessel von Belgrad beileibe kein Selbstläufer. Zumal das Team von Trainer Marco Rose zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen musste. Im DFB-Pokal gegen Wolfsburg raus und in der Bundesliga setzte es am vergangenen Spieltag eine 0:2-Pleite in Mainz.