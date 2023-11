Champions League: Macht Bayern gegen Galatasaray die K.-o.-Phase fix? - FC Bayern vs. Galatasaray Istanbul LIVE im TV und Stream

Der FC Bayern steht gegen Galatasaray vor dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Wenn alles so läuft wie seit sechs Jahren, kann Tuchel seinen Kritikern nach der Machtdemonstration im Klassiker am Mittwochabend einen weiteren Erfolg vorweisen.

Denn seit sechs Jahren oder nun 37 Spielen in Serie sind die Bayern in der Gruppenphase der Königsklasse unbesiegt. Und sollte sich an diesem Rekord auch gegen den türkischen Rekordmeister nichts ändern, stehen die Münchner nach vier Spieltagen vorzeitig in der K.o.-Runde. Zum 16. Mal nacheinander.

Mit Kimmich und Neuer gegen Gala

„Es gäbe uns riesengroßes Selbstvertrauen, das wäre eine riesengroße Bestätigung, wenn uns das gelingen sollte“, sagte er am Dienstag auf der Pressekonferenz, gab allerdings auch zu verstehen: „Wir müssen wieder ans Limit gehen und die Leistung zeigen, die wir zuletzt in der Liga gezeigt haben.“ Mit neun Punkten nach drei Spieltagen führt der FC Bayern die Gruppe A souverän an, Galatasaray lauert mit vier Punkten auf Rang zwei.

Zum Sieg beitragen soll auf jeden Fall Neuer, dem Tuchel vor dessen viertem Spiel nach seinem Comeback attestierte: „Er gibt uns Stabilität und Ruhe, er führt mit seiner Art und macht die Mitspieler um sich herum besser.“ Ähnlich äußerte sich der Trainer über Kimmich, der in der Bundesliga auch am nächsten Samstag noch gesperrt ist. „Jo ist ein absoluter Stammspieler und Fixpunkt in unserer Mannschaft. In meinen Planungen wird er spielen.“

FC Bayern - Galatasaray Istanbul: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, L. Sané - Kane

Galatasaray: Güvenc - Boey, Nelsson, D. Sanchez, Bardakci - Torreira, Ayhan - Ziyech, Aktürkoglu, Zaha - Icardi

So können Sie Bayern - Galatasaray LIVE verfolgen

TV: -

Stream: DAZN

