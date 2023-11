Champions League: Nach Bayern-Fiasko! Das ist Terzics CL-Plan gegen Newcastle - Die BVB-PK zum Nachlesen

Nach der deutlichen 0:4-Klatsche gegen den FC Bayern steht für Borussia Dortmund direkt das nächste Topspiel auf dem Programm. Am Dienstagabend trifft der BVB in der Champions League auf Newcastle United - ein immens wichtiges Spiel für die Schwarz-Gelben (Dienstag ab 18:45 Uhr im SPORT1-Liveticker) .

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

„Wir sind sehr offen und ehrlich damit umgegangen und haben unter das Spiel einen Haken gesetzt. Morgen steht das nächste schwere Spiel an, wir wollen aus dem Spiel gegen Bayern unsere Lehren ziehen.“ Das abgebrochene TV-Interview von Trainer-Kollege Thomas Tuchel habe er derweil nicht mitbekommen. „Ich glaube, dass wir nach dem Spiel andere Themen zu besprechen hatten als Tuchel.“

Terzic verrät den Stand bei Can und Bensebaini

„Emre und Salih Özcan sind von ihrer Spielweise sehr ähnlich. Es geht immer darum, den richtigen Mix zu finden. Auch Salih war nicht zufrieden mit seinem Spiel am Samstag, da waren wir sehr ähnlich. Er hat es zuvor aber außergewöhnlich gut gemacht.“

„Es gibt kein Spiel, in dem er sich nicht mindestens eine Chance erarbeitet. Er hat auf sich aufmerksam gemacht und versprüht Vorfreude.“

„Bei Topspielen gegen Bayern ist es immer schwer, noch einmal den Fokus zu bekommen. Mental waren wir schon alle da, aber am Ende fehlte es an alle Ecken und Kanten. Da wird es schwer, nochmal zurückzukommen.“

„Samstag war sehr enttäuschend. Wir hatten uns viel vorgenommen. Am Sonntag waren wir sehr ehrlich miteinander und haben die Fehler angesprochen, um einen Haken drunter zu setzen. Jetzt wartet morgen die nächste Aufgabe auf uns.“

„Wir wollen nicht nur aus dem Spiel am Samstag lernen, sondern wollen auch die letzte Saison als Warnung mitnehmen. Da haben wir auch im November nach einem Standard gegen Wolfsburg verloren und drei Tage später in Gladbach Ähnliches erfahren. Das soll uns dieses Jahr nicht passieren. Wir wollen aus der vergangenen Saison lernen und es schnellstmöglich wieder besser machen.“

„Die Lehre aus dem Spiel in Newcastle war, dass wir auf diesem Niveau mit Top-Leistungen bestehen können. Es war eine wilde Anfangsphase, trotzdem haben wir gegen Newcastles Offensive gegengehalten. In der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gezeigt, sowohl defensiv als auch offensiv. In der zweiten Halbzeit war das dann nicht mehr der Fall. Wir wollen es morgen noch besser machen.“