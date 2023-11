Champions League: RB Leipzig verspielt Coup bei ManCity - Haaland historisch, Xavi verletzt

Haaland historisch - Xavi verletzt

RB-Coach Marco Rose ging zunächst nicht von einer schweren Verletzung aus. „Bei Xavi müssen wir schauen. Er hatte ein bisschen Kreislaufprobleme, was darauf hindeutet, dass irgendwo irgendwas nicht am richtigen Fleck ist. Aber der Doc hat leichte Entwarnung gegeben, wir hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist an der Schulter“, erklärte Rose bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie. In der Kabine sei es Xavi schon etwas besser gegangen, fügte der Trainer an und kündigte eine eingehende Untersuchung für Mittwoch an.