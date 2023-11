Donezk schlägt Antwerpen in Hamburg

Schachtjor Donezk hat dank eines Sieges im dritten "Heimspiel" in Hamburg die K.o.-Phase der Champions League weiter im Blick. Der ukrainische Meister, der wegen des Krieges in der Heimat nach Deutschland ausgewichen ist, bezwang am Dienstag Royal Antwerpen 1:0 (1:0) und rückte damit in Gruppe H näher an das Spitzenduo FC Barcelona und FC Porto heran.