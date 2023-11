Champions League: Borussia Dortmund ohne Can gegen Newcastle

Borussia Dortmund muss im Champions-League -Spiel am Dienstag (ab 18.45 Uhr im Liveticker ) gegen Newcastle United offenbar erneut auf Kapitän Emre Can verzichten.

Der Fußball-Nationalspieler steht laut den Ruhr Nachrichten nicht im Kader. Can hatte sich beim Sieg im Hinspiel in England (1:0) verletzt. Er verpasste auch das Abschlusstraining am Montagabend.