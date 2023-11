Nach Einzug ins Achtelfinale: BVB will Gruppensieg

Borussia Dortmund peilt nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League auch den Sieg in der Gruppe F an. "Das ist das Ziel. Es kann schon einen Unterschied machen, ob man Erster oder Zweiter wird", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl mit Blick auf einen möglicherweise leichteren Gegner in der ersten K.o.-Runde.