"Sehr offen und sehr ehrlich": BVB hakt Bayern-Pleite ab

"Es war sehr enttäuschend und ärgerlich", sagte Terzic vor dem Champions-League-Spiel gegen Newcastle United am Dienstag (18.45 Uhr/Prime Video). Nach einer "sehr offenen und sehr ehrlichen Analyse" der vielen Fehler habe der BVB aber schon am Sonntag "einen Haken" hinter das Liga-Topspiel gesetzt: "Unser Fokus geht jetzt nach vorne."

Er muss allerdings wahrscheinlich auf seinen Kapitän Emre Can und Ramy Bensebaini verzichten. "Bei Emre wird es knapp", hatte Terzic am Montag berichtet: "Er war seit dem Spiel in Newcastle nicht mehr im Training." In England hatte Can eine schmerzhafte Knieprellung erlitten.