Union Berlin lebt - aber fliegt trotzdem raus! Aus in Champions League

Union Berlin lebt - aber ist trotzdem raus! Die Eisernen holten beim 1:1-Unentschieden bei der SSC Neapel nach zwölf Pflichtspiel-Niederlagen in Folge den ersten Punkt seit Ende August.

David Fofana sorgte per Abstauber für den Unioner Ausgleich (52.), nachdem Matteo Politano Napoli in Führung geschossen hatte (39.).

Fischer in der Kritik

Union hatte am Wochenende mit 0:3 gegen Eintracht Frankfurt verloren - es war die zwölfte Pflichtspiel-Pleite in Serie. In der Königsklasse hatten das Team von Trainer Urs Fischer die ersten drei Spiele bei Real Madrid, gegen Sporting Braga und gegen die SSC verloren. Der letzte Pflichtspiel-Sieg datiert vom 26. August - damals hatte Union mit 4:1 bei Darmstadt 98 gewonnen.