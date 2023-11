Union Berlin verspielt Sieg bei Bjelica-Debüt

Neuer Trainer, altes Leid: Beim Debüt von Chefcoach Nenad Bjelica hat Union Berlin trotz einstündiger Überzahl den möglichen Befreiungsschlag verpasst und nach dem Aus in der Champions League wohl auch das Minimalziel Europa-League-Qualifikation verspielt. Die Berliner kamen am Mittwoch im Auswärtsspiel bei Sporting Braga zu einem letztlich glücklichen 1:1 (1:0) und haben als Schlusslicht der Gruppe C nur noch eine Minimalchance auf das Überwintern im Europapokal.