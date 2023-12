"Einer der besten Transfers": Babbel schwärmt von Bayern-Stürmer Kane

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Markus Babbel hat Tor-Gigant Harry Kane von Rekordmeister Bayern München in den höchsten Tönen gelobt. „Ich denke, das war einer der besten Transfers, die Bayern in den letzten Jahren getätigt hat“, sagte der 51-Jährige in einem Interview mit dem Sportwettenanbieter bwin.