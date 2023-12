Champions League: Auch FC Bayern dabei! Diese CL-Spiele laufen bei Prime Video

Zunächst bietet der Pay-TV-Sender am 13. Februar live und exklusiv das Heimspiel von RB Leipzig gegen Real Madrid an. Eine Woche später, am 20. Februar, folgt das Auswärtsspiel von Borussia Dortmund gegen PSV Eindhoven. Das Rückspiel des FC Bayern gegen Lazio Rom am 5. März wird ebenfalls live bei Prime Video zu sehen sein.