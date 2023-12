Champions League, Aufstellungen: Terzic lässt Nationalspieler draußen! BVB vs. PSG LIVE im TV, Stream, Ticker

Endspiel in der Gruppenphase der Champions League! Am Mittwoch (13.12.) fallen die letzten Entscheidungen in der Gruppenphase der Königsklasse. So auch in der Gruppe F von Borussia Dortmund.

Die Dortmunder trifft im sechsten Spiel der Gruppenphase auf Paris Saint-Germain (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER).

Trainer Edin Terzic setzt gegen die Franzosen auf das Innenverteidiger-Duo Mats Hummels und Niklas Süle. Anders als in der Bundesliga ist Hummels spielberechtigt. Dafür fehlt Kapitän Emre Can gelbgesperrt. Insgesamt tauscht Terzic im Vergleich zum 2:3 in der Bundesliga gegen Leipzig dreimal: Marius Wolf, Süle und Karim Adeyemi sind für Schlotterbeck, Can und Thomas Meunier in der Startelf.

BVB vs. PSG: die Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Wolf, Hummels, Süle, Bensebaini - Özcan - Brandt, Reus - Adeyemi, Füllkrug, Bynoe-Gittens

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernández - Vitinha, Lee, Zaire-Emery - Barcola, Mbappé, Kolo Muani

Schicksalsspiel für PSG

Während das Team von Cheftrainer Edin Terzic in der Bundesliga in der Krise steckt, konnte man sich in der Champions League bereits vorzeitig für die K.-o.-Runde qualifizieren und spielt gegen Paris lediglich um den Gruppensieg. Dafür genügt ein Remis.

„Wenn du Erster in der Gruppe wirst, bekommst du vielleicht einen leichteren Gegner“, stellte BVB-Verteidiger Schlotterbeck vor der Partie klar und schenkt damit die Relevanz der Partie nicht gänzlich ab.

Für die Franzosen steht dabei deutlich mehr auf dem Spiel. Bei einer Niederlage droht das Ausscheiden aus der Champions League. Vorausgesetzt das Parallelspiel zwischen Newcastle United und AC Mailand endet nicht in einem Unentschieden.

So sehen Sie Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain LIVE im TV, Ticker und Stream:

TV: -