Rose über Torhüter-Diskussion: "Nicht unser Thema"

Trainer Marco Rose will vor dem kommenden Champions-League-Duell von einer Torhüter-Diskussion bei RB Leipzig nichts wissen. "Das ist nicht unser Thema im Moment", betonte der 47-Jährige, der in der Partie gegen Young Boys Bern am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) wieder auf den früheren Stammkeeper Peter Gulacsi setzt.