Champions League: Eine besondere Rückkehr für Musiala

Auch wenn man sich in der Bundesliga zurzeit hinter Bayer Leverkusen einreihen muss, läuft in der Champions League für den FC Bayern München alles nach Plan. Nach einer ungeschlagenen Gruppenphase wartet im Achtelfinale Lazio Rom auf die Münchener.

Für Jamal Musiala steht beim Hinspiel am Mittwoch in Rom (ab 21 Uhr im LIVETICKER) eine besondere Rückkehr bevor. Bereits vor rund drei Jahren, am 23. Februar 2021, traf der deutsche Rekordmeister in der Königsklasse auf die Römer.