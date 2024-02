Champions League: FC Bayern? Klose drückt Lazio Rom die Daumen

Der ehemalige Weltmeister Miroslav Klose hofft im Duell seiner Ex-Klubs FC Bayern und Lazio Rom auf einen Sieg des italienischen Underdogs - glaubt aber an ein Weiterkommen des deutschen Rekordmeisters.

Bayern und Lazio stehen sich am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegenüber. „Ich bin so einer, der immer dem Außenseiter die Daumen drückt. In diesem Fall auch deshalb, weil ich bei Lazio ein Jahr länger gespielt habe als beim FC Bayern“, sagte Klose im Interview mit der TZ.