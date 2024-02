Champions League: Hamann widerspricht Kroos: "Dann haben sie richtig entschieden"

Leipzigs Benjamin Sesko hatte die Sachsen vermeintlich schon in der 2. Spielminute in Führung gebracht. Eine kontroverse Abseitsentscheidung machte die Führung jedoch wieder zunichte, da Benjamin Henrichs den gegnerischen Torhüter Andrij Lunin behindert haben soll.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

„Er pfeift am Ende Abseits, weil er ihn behindert. Aber der Torwart erreicht niemals den Ball. Also war es ein Tor“, räumte Real-Star Toni Kroos nach der Partie bei Prime Video ein. Nach der Halbzeitpause erzielte Brahim Díaz den einzigen Treffer der Partie (49.) mit einem Traumsolo .

„Eine Einzelaktion entscheidet das Ding. Es hätte in beide Richtungen gehen können, da sind wir ehrlich“, meinte Kroos.

Hamann kontert auch wütenden Rose

Anders als der Weltmeister von 2014 beurteilt TV-Experte Dietmar Hamann die Situation. „Er steht hinter dem Torwart und gibt ihm einen kleinen Schubser. Das steht außer Frage. Dass er nicht an den Ball kommt, das steht auch außer Frage“, behauptet der Ex-Profi bei Sky Austria .

Kroos äußert Wunsch in der DFB-Frage

Kroos äußert Wunsch in der DFB-Frage

Außerdem führt er an: „Wenn die Regelauslegung so ist, dass wenn er behindert wird, dann muss das zurückgepfiffen werden, dann haben sie richtig entschieden.“

Neben Kroos ändert auch die Schimpftirade von RB-Trainer Marco Rose nichts an der Meinung von Hamann. „Wir haben ein schnelles Tor gemacht, was hätte zählen müssen. Mit dem Schiedsrichter habe ich nicht geredet. Ich hatte schon Gelb und wollte gern in Madrid dabei sein“, erklärte der 47-Jährige seine Sicht.