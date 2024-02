Champions League LIVE: FC Porto - FC Arsenal und SSC Neapel - FC Barcelona im TV und Livestream

Demnach übernimmt Francesco Calzona ab sofort neben seiner Aufgaben als Nationaltrainer von EM-Teilnehmer Slowakei in Personalunion zum zweiten Mal die Süditaliener und soll Neapel wieder auf Erfolgskurs bringen. In der Serie A steht Napoli derzeit auf Platz neun. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen den CFC Genua.

Für Stürmer-Star Robert Lewandowski und den FC Barcelona könnte der Trainer-Wechsel bei den Italienern so kurz vor dem Spiel durchaus zum Problem werden, da man nun nicht weiß, auf was für ein Neapel-Team man sich einstellen muss.

In der Meisterschaft feierte Barca in La Liga zuletzt einen 2:1-Erfolg bei Abstiegskandidat Celta Vigo, der ehemalige Bayern-Torjäger Lewandowski erzielte einen Doppelpack und erreichte die 50-Tore-Marke für die Katalanen.

Champions League: So können Sie SSC Neapel - FC Barcelona live im TV & Stream verfolgen

Arsenal beim FC Porto gefordert

Der Premier-League-Klub geht dabei als klarer Favorit in das Duell gegen die Portugiesen. Die Gunners schlossen die Gruppe B als klarer Tabellenerster ab und gehören in dieser Saison zum Favoritenkreis in der Königsklasse. In der Meisterschaft feierte Arsenal zuletzt einen 5:0-Auswärtssieg beim FC Burnley und liegt in der Tabelle als Dritter nur zwei Zähler hinter Tabellenführer Liverpool.