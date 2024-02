Champions League: ManCity auf Kurs Viertelfinale - De Bruyne überragt

Titelverteidiger Manchester City ist klar auf Kurs Viertelfinale in der Champions League . Der englische Triple-Sieger um Star-Teammanager Pep Guardiola gewann das Achtelfinal-Hinspiel beim heimstarken dänischen Meister FC Kopenhagen mit 3:1 (2:1). Für City war es wettbewerbsübergreifend der elfte Sieg in Serie.

Kevin de Bruyne sorgte in der 11. Spielminute für die frühe Führung der Engländer. Nach einem Patzer von Manchester-Keeper Ederson kamen die Gastgeber dann durch Magnus Mattsson (34.) zurück in die Partie, doch Bernardo Silva (45.) brachte City noch vor dem Pausenpfiff wieder in die Spur.