Gündogan schwärmt von Barca-Kandidat Flick

Gündogan hofft, dass der katalanische Spitzenklub eine bisher enttäuschend verlaufene Saison noch zum Guten wenden kann. „Wir sind bereit“, sagte er über das Achtelfinale in der Champions League gegen die SSC Neapel mit dem Hinspiel am Mittwoch in Italien, „und wir brauchen diese Art von Spielen jetzt, die Herausforderung, um auf unser bestes Niveau zu kommen.“ In der Königsklasse, ergänzte er, gebe es „keinen Platz für Fehler. Ich liebe das!“