Klose: "Drücke Lazio die Daumen"

Miroslav Klose schoss für den FC Bayern und für Lazio Rom viele Tore - doch im Achtelfinal-Duell seiner beiden Ex-Klubs in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) hält es der Weltmeister von 2014 aber eher mit den Italienern. „Ich bin so einer, der immer dem Außenseiter die Daumen drückt. In diesem Fall auch deshalb, weil ich bei Lazio ein Jahr länger gespielt habe als beim FC Bayern“, sagte Klose bei Münchner Merkur/tz.