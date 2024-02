Rose spekuliert über Blitz-Comeback von Bellingham: "Ich kenne ihn"

Rose kennt den englischen Jungstar noch aus der gemeinsamen Zeit bei Borussia Dortmund. Der Offensivspieler hatte sich am Wochenende beim 4:0 in der Liga gegen den FC Girona eine Knöchelverletzung zugezogen.

Ob mit Bellingham oder nicht - Leipzig will sich gegen Real nicht verstecken. "Wir haben sicher keine Angst, fürchten tun wir gar nichts", sagte Rose: "Wir freuen uns auf die Aufgabe. Wir wollen unsere Chance suchen." Man müsse "gut verteidigen in allen Räumen" und "kompakt sein", so Rose: "Wir müssen mit dem Ball Phasen haben, in denen wir sie beschäftigen. Die Umschaltphasen werden wichtig."