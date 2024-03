Erneut dank Mbappe: PSG souverän im Viertelfinale

Paris St. Germain ist routiniert ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Nach einem 2:0 im Hinspiel gewann der französische Meister das Duell bei Real Sociedad San Sebastian in Spanien dank des überragenden Doppelpackers Kylian Mbappé mit 2:1 (1:0). PSG steht damit zum achten Mal im Viertelfinale der Fußball-Königsklasse, in den vergangenen zwei Spielzeiten war jeweils im Achtelfinale Schluss.

Nachdem Mbappés Wechselabsichten zu Real Madrid vor wenigen Wochen öffentlich geworden waren, waren die Einsatzzeiten des französischen Stürmers zuletzt stark begrenzt worden. Am Dienstag stand er aber in der Anfangsformation und schoss seine Mannschaft mit seinen Toren fünf und sechs im laufenden Wettbewerb (15., 56.) in die nächste Runde. Für San Sebastian platzte der Traum vom ersten Viertelfinale in der Königsklasse überhaupt. Das Anschlusstor von Mikel Oyarzabal (89.) kam zu spät.