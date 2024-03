FC Bayern vor Achtelfinale: Zahlen und Fakten

Der FC Bayern muss am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom ein 0:1 aus dem Hinspiel drehen. Der SID stellt vor der Partie einige statistische Informationen zusammen:

AUS: Die Münchner sind in der Champions League seit der ersten Teilnahme 1994 insgesamt viermal im Achtelfinale gescheitert: 2019 gegen den FC Liverpool (0:0/1:3), 2011 gegen Inter Mailand (1:0/2:3), 2006 gegen AC Mailand (1:1/1:4) und 2004 gegen Real Madrid (1:1/0:1). Dazu kam das bislang einmalige Aus in der Gruppenphase 2002/03. 21-mal standen die Bayern in der Königsklasse mindestens im Viertelfinale.

HEIMSTÄRKE: Der FC Bayern hat keines seiner letzten 13 Heimspiele in der Champions League verloren (10 Siege, 3 Remis). Von den 22 Königsklassenpartien in München seit Beginn der Saison 2019/20 gewannen die Bayern 18, bei drei Unentschieden und lediglich einer Niederlage. Die gab es am 7. April 2021 beim 2:3 gegen Paris St. Germain im Viertelfinale (Rückspiel 1:0).

AUSWÄRTSSCHWÄCHE: Lazio Rom gewann nur eines der vergangenen zwölf Auswärtsspiele in der Champions League (4 Remis, 7 Niederlagen). Zuletzt gab es zwei Auswärtsniederlagen in Folge in der Königsklasse für die Italiener.

