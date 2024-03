"Haben die Qualität": Kopenhagen glaubt an Chance bei City

Überraschungsteam FC Kopenhagen geht das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League beim übermächtigen Titelverteidiger Manchester City gelassen an. "Was haben wir zu verlieren? Nichts!", sagte Sportdirektor Peter Christiansen vor dem Duell am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) dem SID: "Wir spielen frei und frech auf, in dem Wissen, solche Teams ärgern zu können."