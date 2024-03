Lazio-"Fans" sorgen für Faschismus-Eklat in München

Faschistische Anhänger von Lazio Rom haben vor dem Spiel in der Champions League bei Bayern München am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) für einen politischen Eklat in der bayrischen Landeshauptstadt gesorgt. Auf Videos sind etwa 100 römische „Fans“ zu sehen, die im Münchner Hofbräuhaus faschistische Slogans skandieren und „Duce, Duce“ rufen. Zudem zeigten mehrere Lazio-Hooligans den Hitler-Gruß.