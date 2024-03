"Pack ma's!" Müller schwört die Bayern ein

Thomas Müller hat den FC Bayern mit eindringlichen Worten auf eine Aufholjagd in der Champions League gegen Lazio Rom eingeschworen. "Es geht ums Ganze", schrieb der Routinier in seinem persönlichen Newsletter. Er habe das Achtelfinal-Rückspiel "schon seit zweieinhalb Wochen im Kopf", meinte Müller und kündigte an: "Am Dienstag geht's rund, mit Herz und Hirn. Pack ma's!"