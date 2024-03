Streik: RB-Fans im Mannschaftsbus zurück nach Leipzig

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kommt seinen in Madrid „gestrandeten“ Fans mit einem besonderen Service zur Hilfe. Aufgrund des Streiks bei der Lufthansa werden zehn bis 15 Anhänger am Donnerstag nach dem Auswärtsspiel in der Champions League bei Real Madrid mit dem Mannschaftsbus zurück nach Leipzig gebracht. Das teilte der Klub wenige Stunden vor dem Anstoß (ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) des Achtelfinal-Rückspiels im Bernabeu mit.