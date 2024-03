Tuchel denkt nicht an Lazio: "Hilft uns nicht weiter"

An die schwierige Aufgabe in der Champions League wollte Thomas Tuchel vor der "Generalprobe" beim SC Freiburg noch keinen Gedanken verschwenden. "Es geht nur mit dem vollen Fokus in Freiburg. Alles andere ist nur Ablenkung und hilft uns nicht weiter", sagte der Trainer von Bayern München mit Blick auf das wegweisende Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom am kommenden Dienstag.

Nach dem 0:1 in Rom sind die Bayern in ihrem Heimspiel gefordert, ein frühes Aus in der Königsklasse wäre in einer ohnehin chaotischen Saison ein weiterer Tiefpunkt. Umso wichtiger ist ein Sieg am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) beim SC, wie auch Tuchel weiß. "Die beste Vorbereitung auf jedes kommende Spiel ist ein erfolgreiches Spiel davor", sagte der 50-Jährige.