Albtraum-Jubiläum für Hummels, BVB bekommt Grenzen aufgezeigt - Noten

Der BVB gab sich vor dem Spiel gewappnet für den Hexenkessel Estadio Wanda Metropolitano. Doch ab Anpfiff agierten die Dortmund wie das Kaninchen vor der Schlange. Dem ängstlich wirkendem BVB wurde gerade in der ersten Halbzeit die Grenzen aufgezeigt, die Borussia wurde komplett überrumpelt.

Zwei katastrophale Fehler der zuletzt stark verbesserten BVB-Hintermannschaft führten zu den Gegentoren und dazu, dass die Dortmunder im Rückspiel nächste Woche einen Sieg benötigen. Dank Einwechselspieler Sébastien Haller und einem komplett anderen Gesicht in Hälfte zwei darf der BVB weiter vom Halbfinale träumen. Die SPORT1-Noten zum Spiel:

Albtraum für Hummels, Schlotterbeck wackelt

GREGOR KOBEL: Darf den von allen Seiten bedrängten Maatsen in der vierten Spielminute nie so anspielen. Beim zweiten Gegentor chancenlos. Bewahrte den BVB in der 75. Minute mit einer Monster-Parade vor dem 0:3. SPORT1-Note: 4

JULIAN RYERSON: Spielte im Rahmen seiner Möglichkeiten. Immerhin stimmte der Einsatz. Im Tempo gegen Atlético-Flügelspieler Samuel Lino aber überfordert. War so in der Defensive beschäftigt, dass er kaum zu offensiven Vorstößen kam. SPORT1-Note: 3

MATS HUMMELS: Sein 500. Pflichtspiel für den BVB wurde zum Albtraum. Erst hatte der Routinier ungewohnte Stoppfehler (6. Spielminute), dann verschuldete er nach schlechter Absprache mit Schlotterbeck das 0:2 (32.). Mit seiner Erfahrung konnte er diesmal keine Ruhe ins Dortmunder Spiel bringen. SPORT1-Note: 5

NICO SCHLOTTERBECK: War ein Unsicherheitsfaktor. Gerade in der ersten Halbzeit schlug er einige ungenaue Flugbälle, die teilweise im Aus landeten (18.; 26.). Auch seine Pässe nach vorne kamen kaum an. In Kooperation mit Hummels Schuld am 0:2. SPORT1-Note: 5

IAN MAATSEN: Grätsche in der zweiten Minute gegen Morata im allerletzten Moment nach einem Monster-Sprint dazwischen, verschuldete zwei Minuten später allerdings mit einem bösen Patzer das 0:1 (4.). Anschließend um Ballsicherheit bemüht, ohne groß ins Risiko zu gehen. Seinen Torschuss in der 41. Minute parierte Atlético-Keeper Oblak. SPORT1-Note: 5

BVB-Mittelfeld unsicher - Sabitzer punktet spät

EMRE CAN (bis 84.) Obwohl er gestern noch gesundheitlich angeschlagen war, bekam Can das Vertrauen von Beginn an. Versuchte mit Einsatz und Härte dagegenzuhalten. Bekam in der 23. Minute Gelb und musste sich anschließend etwas zurückhalten. Wollte das Spiel unbedingt herumreißen. Agierte oftmals aber zu ungenau und überhastet nach vorne. SPORT1-Note: 3

FELIX NMECHA (bis 46.): Bekam auch wegen seiner Robustheit den Vorzug vor Julian Brandt. Konnte aber nicht für große defensive Stabilität sorgen. Nach vorne bemüht, aber ohne Akzente zu setzen. Hatte die erste BVB-Chance in der 31. Minute. Sein Kopfball nach einer Sancho-Ecke ging aber über den Atlético-Kasten. Wurde zur Halbzeit ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

MARCEL SABITZER (bis 84.): Genauso wie der Rest der Mannschaft anfangs ängstlich und ohne Zugriff im Mittelfeld. Viele Fehler in der Vorwärtsbewegung. Steigerte sich aber nach einer guten halben Stunde. Leitete das 1:2 durch Haller (81.) mit der Hacke ein. SPORT1-Note: 4

Füllkrug nimmt so gut wie gar nicht am Spiel teil

JADON SANCHO: Ging immer wieder ins Dribbling und versuchte sich stets als Unruhestifter. Dadurch hatte er aber auch einige Ballverluste. Musste viel mit zurück arbeiten. SPORT1-Note: 3

KARIM ADEYEMI (bis 73.): War unauffälliger als Sancho. Fand nicht zu seinem Spiel und konnte sich nur selten gegen die Madrider Abwehrspieler durchsetzen. Konnte nicht an seine letzten Leistungen anknüpfen. Seine einzige Torannäherung (35.) wurde von Ex-BVB-Spieler Witsel geblockt. SPORT1-Note: 4

NICLAS FÜLLKRUG (bis 60.): Nahm so gut wie gar nicht am Spiel teil. Hatte in Halbzeit eins gerade einmal sechs Ballkontakte. Nach der Pause mit einer Schussvorlage, blieb sonst aber komplett blass und wurde in der 60. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 5

Haller lässt die BVB-Hoffnung am Leben

Ab 46. JULIAN BRANDT: Kam zu Halbzeit für Nmecha in Spiel. Mit ihm wurde das Spiel des BVB schwungvoller. Bereitete das 1:2 von Haller (81.) vor. Köpfte in der Nachspielzeit noch sehenswert an die Latte. SPORT1-Note: 3

Ab 60. SÉBASTIEN HALLER: Wurde für den komplett blassen Füllkrug eingewechselt und sorgte für einen Hoffnungsschimmer. Erzielte nach Brandt-Vorarbeit den 1:2-Anschlusstreffer (81.) und lässt die Chance aufs Halbfinale am Leben. Für Haller ist es der erste BVB-Treffer seit August 2023 (damals DFB-Pokal gegen Schott Mainz). SPORT1-Note: 2

Ab 73. JAMIE BYNOE-GITTENS: Machte nach seiner Einwechslung mächtig Betrieb über die linke Seite. In der 87. wurde sein wuchtiger Linksschuss noch abgefälscht und ging deshalb nur an die Latte. Das wäre ein Traumtor gewesen. SPORT1-Note: 2

Ab 84. MARCO REUS: SPORT1-Note: Ohne Bewertung