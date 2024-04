Champions League: Wutrede wegen Kimmich: "Ihr habt keine Ahnung"

{ "placeholderType": "MREC" }

„Was dem Jungen letzte und diese Saison nachgesagt wurde: Der ist kein Topspieler. Der kann keine Ecken schießen. Der ist auf der Sechs nicht da. Er hatte eine schwierige Zeit mit der Corona-Impfung und der ganzen Kritik. Keine Ahnung, wie viele Kinder er zuhause hat. Wir müssen solche Spieler - er ist einer unserer Leader - auch schützen“, sagte der Weltmeister von 2014.

Kaum ein anderer Spieler der Bundesliga ist in letzter Zeit so sehr in der Kritik gewesen wie der Bayern-Star. Wer Kimmich die Qualität abspreche und behaupte, er sei nicht gut genug für die Bayern oder die DFB-Elf, dem bescheinigt Khedira mangelnde Kompetenz.

Khedira über Bayern-Matchwinner Kimmich: „Ihr habt keine Ahnung“

Er wurde dann noch deutlicher mit seiner Kritik: „Dann über ihn in Deutschland herziehen und sagen: Den brauchen wir nicht, der soll sich verziehen, der soll ins Ausland gehen – sorry, ihr Experten, ihr habt keine Ahnung von Fußball. Dieser Spieler – heute hat er es wieder gezeigt und bei der EM und in Zukunft wird er es wieder zeigen – hat einen ganz tollen Charakter. Er ist ein toller Spieler, der manchmal ein bisschen überdreht, aber dafür sind wir auch da, um ihn zu schützen.“

{ "placeholderType": "MREC" }