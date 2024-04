Auf Instagram: Kroos reagiert auf Kimmich

Kimmich, mit seinem Kopfballtreffer Matchwinner im Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen den FC Arsenal (1:0) , postete am Donnerstagnachmittag stolz zwei Fotos seines Torjubels bei Instagram. Dazu der für ihn typische Hashtag „Believe in yourself“, auf Deutsch: Glaub‘ an dich.

In der Vorschlussrunde trifft Kroos mit Rekordsieger Real Madrid am 30. April zunächst in München auf Kimmichs Bayern. Das Rückspiel findet am 8. Mai in der spanischen Hauptstadt statt.